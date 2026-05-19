Прошла защита дипломов спецпроекта ММК по подготовке перспективных и современных кадров для производства

В корпоративном центре подготовки кадров «Персонал» ПАО «ММК» прошли защиты дипломных работ выпускников образовательной программы «Развитие талантов. Новая смена. Раунд 7». Итоговые проекты представил 31 человек. Половина из них работники Магнитогорского металлургического комбината, остальные – сотрудники обществ Группы ММК: Объединенной сервисной компании, Ремпути, ММК-Информсервиса, Огнеупора, Механоремонтного комплекса. Участие в программе приняли и три представителя «ММК-УГОЛЬ» из Кемеровской области.

Как сообщает пресс-служба ПАО «ММК», в начале обучения в августе 2025 года слушатели были разбиты на десять команд для подготовки проектов по улучшению тех или иных процессов. В ходе их защиты выпускники показали, что у них сформирована устойчивая система взглядов на управление процессами, закреплена культура критического осмысления и отношения к проблемам. Они научились отходить от традиционных способов решения задач, пытаясь с помощью анализа определять наиболее эффективные и современные возможности. Усвоили принципы вовлекающего управления сотрудниками, что предполагает отказ от привычного авторитарного подхода, выстраивание долгосрочных отношения с подчиненными, умение делегировать полномочия и возможность принятия самостоятельных решений. Главное, что все эти наработки выпускники «Новой смены» готовы активно применять на практике, совершенствуя корпоративную культуру одного из ведущих предприятий металлургической отрасли.

«Я считаю, что это обучение – очень значимо для комбината и Группы компаний ММК. Сегодня для вас важный этап – защита дипломных работ, но что еще важнее – тот багаж знаний, опыта и навыков, который вы здесь получили, чтобы сделать лучше нашу компанию. Однако, кроме классических знаний, полученных на курсе, вы здесь получили совершенно другой взгляд на возможности управления. И с вашей помощью, через вашу дальнейшую активную профессиональную деятельность, мы с вами преобразуем и разовьем производственную культуру Группы ММК», – подчеркнул генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, приветствуя выпускников.

Корпоративная программа повышения квалификации в формате МВА-Интенсив проходит в «Персонале» седьмой год. Как сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникаций ПАО «ММК», она рассчитана на руководителей и специалистов Группы ММК – мастеров, технологов, начальников участков и смен, ведущих специалистов. Цель – создание кадрового резерва путем развития управленческих компетенций, позволяющих выстраивать современные и работающие бизнес-модели с помощью навыков стратегического и аналитического мышления. По замыслу организаторов обучения, выпускники должны стать группой единомышленников, говорящих на одном языке бизнеса, чувствующих свою принадлежность к особой категории сотрудников, на которую возлагаются серьезные надежды руководства компании.

За прошедшие годы программу успешно окончили 175 человек. Обучение разбито на тематические модули, в том числе выездной – с посещением предприятий и изучением лучших производственных практик. Помимо преподавателей и тьюторов, в том числе из ведущих бизнес-школ страны, со слушателями работают кураторы из числа топ-менеджеров Группы ММК – руководители производств, директора обществ, главные специалисты компании.

««Новая смена» эволюционировала достаточно мощно. Начинали просто как проект общего развития, но в последние годы сделали упор на две важные составляющие. Первая из них – прикладная, чтобы то, что получили здесь сегодня, уже завтра можно было перенести в цеха для помощи предприятию. Второе – это большой акцент на цифровизацию. Появилось много специальных занятий, направленных на то, чтобы слушатели для улучшения эффективности предприятия в целом осваивали использование искусственного интеллекта – для подготовки своих отчетов, докладов и презентаций, для анализа текущей деятельности и прогнозирования», – отметил руководитель программы и председатель экзаменационной комиссии, директор корпоративных программ Скандинавской Школы Экономики Всеволод Крылов.

Магнитогорск, Елена Васильева

