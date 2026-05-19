У жительницы Челябинска, прописывавшей иностранцев, конфисковали квартиру

Челябинка, оформлявшая временную регистрацию в своей квартире иностранным гражданам, лишится недвижимости. Как сообщает прокуратура Челябинской области, Калининский районный суд вынес приговор 55-летней жительнице областного центра по статье 322.3 УК РФ.
С января 2024 года по сентябрь 2025 года женщина занималась фиктивной постановкой на учет иностранных граждан в принадлежащей ей квартире на ул. Каслинской. Фактически в квартире они не проживали. Челябинка успела зарегистрировать по месту пребывания 76 иностранцев.
Рассмотрев материалы уголовного дела, суд назначил подсудимой наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 10 % в доход государства со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Принадлежащая осужденной квартира конфискована в доход государства.
Челябинск, Таисья Исупова
