У жительницы Челябинска, прописывавшей иностранцев, конфисковали квартиру

Челябинка, оформлявшая временную регистрацию в своей квартире иностранным гражданам, лишится недвижимости. Как сообщает прокуратура Челябинской области, Калининский районный суд вынес приговор 55-летней жительнице областного центра по статье 322.3 УК РФ.

С января 2024 года по сентябрь 2025 года женщина занималась фиктивной постановкой на учет иностранных граждан в принадлежащей ей квартире на ул. Каслинской. Фактически в квартире они не проживали. Челябинка успела зарегистрировать по месту пребывания 76 иностранцев.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд назначил подсудимой наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 10 % в доход государства со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Принадлежащая осужденной квартира конфискована в доход государства.

Челябинск, Таисья Исупова

