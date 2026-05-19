В Челябинской области ожидаются опасные погодные явления

МЧС Челябинской области предупредило о грядущем ухудшении погоды.
По прогнозу челябинского гидрометцентра, днём 20 мая и в первой половине ночи 21 мая в отдельных районах региона ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы. Также ожидается град, местами крупный. При грозах ветер может усилиться до 25 м/с.
В МЧС напомнили о мерах безопасности:
– не оставлять детей без присмотра;
– убрать вещи с балкона, закрыть окна;
– избегать рекламных щитов, деревьев и слабо укрепленных конструкций;
– учитывать прогноз погоды при планировании отдыха на природе и даче.
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»