В Челябинской области ожидаются опасные погодные явления

МЧС Челябинской области предупредило о грядущем ухудшении погоды.

По прогнозу челябинского гидрометцентра, днём 20 мая и в первой половине ночи 21 мая в отдельных районах региона ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы. Также ожидается град, местами крупный. При грозах ветер может усилиться до 25 м/с.

В МЧС напомнили о мерах безопасности:

– не оставлять детей без присмотра;

– убрать вещи с балкона, закрыть окна;

– избегать рекламных щитов, деревьев и слабо укрепленных конструкций;

– учитывать прогноз погоды при планировании отдыха на природе и даче.

