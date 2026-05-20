Все пляжи Челябинска готовы к купальному сезону

В Челябинске все 9 муниципальных пляжей готовы принимать отдыхающих, – сообщает пресс-служба горадминистрации.
Глава города Алексей Лошкин проинспектировал рекреационные зоны и отметил, что отдых на пляжах бесплатный, вся необходимая инфраструктура есть.
Также для комфортного размещения посетителей сделаны теневые навесы. Там, где позволяет территория, установлены игровые и спортивные зоны. «Но самое главное – на каждом официальном пляже дежурят сотрудники городской службы спасения», – рассказал глава Челябинска.
В 2025 году муниципальные пляжи Челябинска посетили более 100 тысяч человек.
