Все пляжи Челябинска готовы к купальному сезону

В Челябинске все 9 муниципальных пляжей готовы принимать отдыхающих, – сообщает пресс-служба горадминистрации.

Глава города Алексей Лошкин проинспектировал рекреационные зоны и отметил, что отдых на пляжах бесплатный, вся необходимая инфраструктура есть.

Также для комфортного размещения посетителей сделаны теневые навесы. Там, где позволяет территория, установлены игровые и спортивные зоны. «Но самое главное – на каждом официальном пляже дежурят сотрудники городской службы спасения», – рассказал глава Челябинска.

В 2025 году муниципальные пляжи Челябинска посетили более 100 тысяч человек.

