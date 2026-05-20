Места празднования выпускных проверят полицейские с собаками

На следующей неделе в школах региона пройдут выпускные вечера. В полиции рассказали, как будут обеспечивать безопасность празднований.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, все площадки, где будут проходить школьные линейки, выпускные вечера и экзамены, будут обследовать правоохранители с служебными собаками. Около учебных заведений и мест празднований будет организовано дежурство полицейских. Помимо этого для обеспечения порядка привлекут Росгвардию, представителей казачества и народных дружин, а также работников ЧОП.

На входе в школы установят контрольно-пропускные пункты с досмотром при помощи арочных и ручных металлоискателей.

Челябинск, Таисья Исупова

