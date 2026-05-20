Мать погибшего на СВО бойца отдала мошенникам полученную от государства выплату

В Челябинске жертвой мошенников стала 76-летняя женщина. Она отдала курьеру свои накопления и выплату, полученную за гибель сына – в общей сложности около 3 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силового ведомства. Злоумышленник сообщил о взломе банковского счета и переводе средств неизвестными лицами. Испуганная женщина, желая «сохранить» сбережения, выполняла все инструкции аферистов.

Пенсионерка отдала курьеру сначала 900 тысяч рублей своих сбережений, а затем сняла со счета сумму выплаты, полученную за гибель сына на СВО – порядка 2,1 миллиона рублей. Их она также передала курьеру мошенников. Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

В полиции в очередной раз напоминают – сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных учреждений никогда не звонят с требованиями перевести средства на «безопасные счета» или передать их через посредников.

Челябинск, Таисья Исупова

© 2026, РИА «Новый День»

