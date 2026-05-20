Мать погибшего на СВО сына отдала мошенникам «гробовые»

Мошенники забрали у жительницы Челябинска 3 млн рублей.

В Отдел полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску обратилась 76-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась около трех миллионов рублей, включая государственную выплату, полученную за гибель сына в зоне специальной военной операции.

Потерпевшая рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником силового ведомства. По классическому сценарию злоумышленник сообщил о взломе банковского счета и переводе средств неизвестными лицами. Испуганная женщина, желая «сохранить» сбережения, беспрекословно выполняла инструкции аферистов.

Сначала пенсионерка передала прибывшему курьеру личные накопления – 900 тысяч рублей. Через несколько дней она сняла с банковского счета ещё порядка 2,1 миллиона рублей, полученные в качестве государственной выплаты, положенной ей как матери погибшего участника СВО. Эти деньги она также отдала неизвестному.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Челябинск, Елена Васильева

