ГАИ Челябинска выясняет обстоятельства ДТП по скорой, которая везла роженицу

ГАИ Челябинска выясняет обстоятельства ДТП со скорой, которая везла роженицу.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по предварительным данным машина скорой помощи двигалась со включенной сиреной и маячками.

В районе Курчатова, 19 скорая столкнулась с автобусом, после чего тот продолжил движение и совершил наезд на припаркованный автомобиль. Пострадала фельдшер, находившаяся в машине с беременной пациенткой. Обеих оперативно доставили в горбольницу №1 на другой машине. Транспортные средства получили механические повреждения.

Челябинск, Елена Васильева

