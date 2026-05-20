На берегу реки Урал нашли труп женщины, привязанный цепью к шлакоблоку

Полиция Челябинской области расследует обстоятельства гибели женщины, чей труп был найден на берегу реки Урал.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального полицейского главка,

10 мая 2026 года на берегу реки Урал вблизи поселка Гранитный Кизильского района Челябинской области обнаружено тело женщины, обвязанное металлической цепью с прикрепленным бетонным шлакоблоком.

Полиция установила круг общения потерпевшей, провела обыски и допрос свидетелей и установила убийцу.

Им оказался 54-летний житель Башкирии. Погибшая же – 42-летняя жительница деревни Куватово Баймакского района Башкирии, которая числилась пропавшей без вести. В ноябре 2025 года супруг женщины обратился в правоохранительные органы, сообщив, что она уехала отвозить сына в медицинское учреждение и не вернулась.

Обвиняемый в ходе допроса дал признательные показания и сообщил, что вечером 10 ноября 2025 года встретился с потерпевшей. В районе села Кусеево Баймакскогорайона между преступником и потерпевшей в машине произошел конфликт на почве ревности, и мужчина задушил женщину.

После этого обвиняемый перевез тело женщины на берег реки Урал вблизи поселка Гранитный Кизильского района Челябинской области, обвязал его металлической цепью с бетонным шлакоблоком и сбросил в воду.

В настоящее время следователем СК России продолжается выполнение комплекса следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Челябинск, Елена Васильева

