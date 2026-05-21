С птицефабрики, завалившей сельхозземли пометом, взыскали 344 тысячи рублей ущерба

Птицефабрику «Равис» привлекли к ответственности за нанесение ущерба природе. Челябинская природоохранная прокуратура установила, что предприятие завалило пометом сельхозземли в Сосновском районе. Площадь загрязненного участка составила 345 кв.м.

Экологическое нарушение было выявлено в 2025 году. ООО «Равис-птицефабрика Сосновская» оштрафовали на 400 тысяч рублей за негативное воздействие на окружающую среду (по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ).

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора рассчитало сумму нанесенного природе вреда – 344 157,00 рублей. Прокуратура направила исковое заявление о взыскании с ООО «Равис-птицефабрика Сосновская причиненного ущерба в Сосновский районный суд. Решением суда требования прокурора удовлетворены, ущерб возмещен в полном объеме.

Челябинск, Таисья Исупова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube