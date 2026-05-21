Хулигана, угрожавшего врачу в приемном покое больницы, отправили в колонию

Центральный районный суд г. Челябинска огласил приговор 36-летнему Акмалу Искандариёну (уроженец Таджикистана, гражданство России получил в 2022г). Мужчина устроил скандал в приемном покое больницы, угрожал врачу убийством и обругал нецензурными словами.

Инцидент произошел 31 января этого года в лор-отделении горбольницы №1. Обвиняемый и его супруга приехали в приемный покой с 5-летним ребенком, у которого болело ухо. Акмал Искандариён посчитал, что дежурный врач неуважительно отнесся к его жене и сыну и начал скандалить, угрожать и нецензурно выражаться.

Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Челябинск, Таисья Исупова

