На ММК выпустили рекордные 800 миллионов тонн агломерата

Аглоцех Магнитогорского металлургического комбината достиг исторической отметки: с момента пуска первой аглофабрики Магнитки суммарный объем производства агломерата составил 800 миллионов тонн.

Как сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммуникаций ММК, агломерат, выпускаемый из железосодержащего сырья, – это основной компонент доменной шихты. Агломерационное производство ММК ведет свой отсчет с 26 сентября 1937 года, когда вошла в строй первая агломашина и были получены первые тонны агломерата.

Рубеж в 100 миллионов тонн агломерата комбинат преодолел в 1961 году. Последние 100 млн тонн произведены менее чем за десять лет: 700-миллионная тонна агломерата была получена в ноябре 2016 года. Сегодня аглоцех входит в структуру горно-обогатительного производства – первого передела в технологическом цикле ММК. В его составе работают три аглофабрики суммарной мощностью 11,3 млн тонн в год. За последнее десятилетие на аглофабриках реконструированы сероулавливающие установки, что позволило существенно сократить выбросы диоксида серы и взвешенных веществ.

Ключевым событием для агломерационного производства стал пуск в 2019 году аглофабрики №5, участие в котором принял президент России Владимир Путин. Её производительность – 5,5 млн тонн высококачественного стабилизированного охлажденного агломерата в год. Проект стал важной частью стратегии ММК по модернизации первого передела. Ввод пятой аглофабрики позволил обеспечить доменный цех ММК высококачественным сырьем и вывести из эксплуатации устаревшее оборудование аглофабрики №4. Это существенно снизило экологическую нагрузку: выбросы пыли снизились в 2 раза (на 2 100 тонн в год), оксида серы – в 4 раза (на 3 500 тонн в год), бензо[а]пирена – в 16 раз. За реализацию этого проекта ММК был удостоен звания лауреата конкурса «Главное событие 2019 года в металлургии России».

Экологическая работа в аглоцехе продолжается. Ведутся текущие и капитальные ремонты аспирационных систем, газоочистных установок, электрофильтров. Эффективность природоохранных мероприятий подтверждается данными автоматизированных систем контроля, которые в онлайн-режиме передаются в Росприроднадзор. Всего в аглоцехе работают 12 подобных систем.

Магнитогорск, Елена Васильева

