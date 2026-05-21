МВД раскрыло масштабное дело о мошенничестве ради выплат Соцфонда: ущерб составил более 600 млн рублей

Преступное сообщество, которое похитило у государства миллионы рублей, выявили сотрудники ГУЭБиПК МВД России и ГУ МВД России по Челябинской области.

В состав криминальной организации входили индивидуальные предприниматели и представители коммерческих организаций. Они использовали людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы получить выплаты из Соцфонда. Злоумышленники изготавливали фиктивные первичные документы о самостоятельной покупке технических средств реабилитации. Затем эти документы инвалиды предъявляли в региональные отделения социального фонда России для получения компенсационных выплат. Полученные денежные средства они отдавали организаторам и координаторам махинации для последующего распределения между соучастниками.

Установленная сумма ущерба составляет более 60 млн рублей, – отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. В деле фигурируют 55 подозреваемых и обвиняемых. Возбуждено 29 уголовных дел по части 3 статьи 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). В отношении организаторов противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

