В Копейске младенец выпал из окна, а потом упал в приямок подвала

В Копейске из окна дома на Коммунистическом проспекте выпал годовалый мальчик. Инцидент произошел вечером во вторник, 19 мая. Пока его мама была в другой комнате, младенец залез на диван, потом забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала даже веса маленького ребенка. Мальчик упал на асфальт с высоты второго этажа, сообщает «Комсомольская правда – Челябинск».

Камера на двери подъезда зафиксировала, как упавший ребенок смог самостоятельно подняться на ноги и закричать, но в ту минуту на это никто не обратил внимания. Дезориентированный младенец прошел несколько шагов, а потом упал снова – в приямок подвального окна многоэтажки.

К сожалению, после таких травм ребенок не выжил, он умер в больнице.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

Следственный комитет Челябинской даст надлежащую правовую оценку условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики.

Копейск, Елена Васильева

