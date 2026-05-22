Смертельное ДТП на трассе М-5: 1 человек погиб, 5 – пострадали

Сегодня утром на 1740-м километре трассы М-5 «Урал» в районе города Златоуст произошло ДТП с тяжелыми последствиями, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, микроавтобус Mercedes Benz выехал на встречку и столкнулся с Газелью.

Водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте, 5 человек пострадали: трое находившихся в салоне Mercedes Benz, а также водитель и пассажир автомобиля Газель.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Проводится проверка обстоятельств происшествия.

