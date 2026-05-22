В Челябинске осужденным провели мастер-класс по колокольному звону и разрешили бить в колокола

Необычный мастер-класс прошел на территории СИЗО № 1 ГУФСИН Челябинской области: по инициативе помощника начальника ГУФСИН России по Челябинской области по организации работы с верующими Евгения Кулакова в молельную комнату учреждения были доставлены три колокола разного тона. Приглашенные в гости опытные звонари познакомили осужденных с искусством церковного звона.
«Колокольный звон – это не просто набор звуков, это искусство православной культуры, которое несет весть о духовном бодрствовании и покаянии. Мы стремились через эту древнюю традицию донести до осужденных идеи добра, ответственности за свои поступки и надежды на перемену жизни», – отметил Евгений Кулаков.
Участники также получили возможность самостоятельно ударить в колокола. Для большинства из них это стало первым подобным опытом, который вызвал неподдельный интерес и живой эмоциональный отклик.
«Проведенное мероприятие показало высокую эффективность. Идея духовного наставничества и активного вовлечения в культурные традиции позволила получить психологическую разгрузку, обрести духовно-нравственное развитие и проявить свои творческие способности», – отметил заместитель начальника учреждения Алексей Квасков.
Челябинск, Елена Васильева
