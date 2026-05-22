Жительница Магнитогорска отправится в колонию за поджог квартиры

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор 24-летней Алине Б. За поджог квартиры она отправится в колонию.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Челябинской области, 21 октября прошлого года Алина, поссорилась с мужчиной, с которым до этого выпивала. Разозлившись, она взяла камень и разбила стекло. Через разбитое окно забралась внутрь квартиры и принесенной с собой газовой зажигалкой подожгла сухие салфетки – на диване в комнате и на балконе. Вещи загорелись. В результате сгорело имущество не только в квартире, но и в подъезде дома. Общий ущерб составил 339 747, 69 коп.

В суде Алина вину признала полностью, согласилась с размером причинённого ущерба, с исковыми требованиями потерпевшего. Дело рассматривалось в сокращенном порядке, по ходатайству обвиняемой.

Суд приговорил девушку к реальному лишению свободы в на срок 1 год 4 месяца, с отбыванием наказания в колонии-поселения. С Алины Б. в пользу ООО «УЖЭК Домоуправ-М» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением взыскана денежная сумма в размере 169 236 (сто шестьдесят девять тысяч двести тридцать шесть) руб. 69 коп.

Магнитогорск, Таисья Исупова

