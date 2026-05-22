Директор челябинской нефтебазы на полгода отстранен от работы за несоблюдение антитеррористических требований

Директор Аргаяшской нефтебазы в Челябинской области на полгода по суду отстранен от работы. Поводом послужило неоднократное игнорирования требований антитеррористической защищенности на объектах топливно-энергетического комплекса. Аргаяшский районный суд признал фигуранта виновным по ст. 20.30. КоАП России и дисквалифицировал на 6 месяцев.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области, директор компании не выполнил решения, которое было вынесено на заседании антитеррористической комиссии Челябинской области в августе 2025 года. Факт игнорирования выявила прокуратура после проведения проверочной работы.

В случае неоднократной административной ответственности, а также при наступлении тяжких последствий из-за нарушений требований антитеррористического законодательства предусмотрена уголовная ответственность. Максимальный срок ст. 217.3 УК РФ – лишение свободы на срок до 7 лет, напоминает УФСБ по Челябинской области.

Челябинск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

