Дочь погибшего на СВО бойца отдала мошенникам 7,5 млн рублей

В полицию Челябинска обратилась 18-летняя девушка, которая стала жертвой мошенников. Она лишилась 7,5 млн рублей – государственной выплаты, полученной в связи со смертью отца в зоне проведения специальной военной операции

Девушка рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ей положены дополнительные выплаты, как родственнице погибшего. Для их получения необходимо было только назвать код из смс-сообщения. Девушка выполнила условие.

Дальнейшая схема – как во многих подобных историях. Звонок от якобы представителя силового ведомства, который сообщил, что неизвестный получил доступ к её личному кабинету на портале «Госуслуги» и может воспользоваться персональными данными для снятия денег. Поверив, что «спасает» свои средства, девушка перевела часть денег на «безопасные» счета через банкоматы, а другую часть сняла со счёта и передала прибывшему курьеру.

Общая сумма ущерба составила около 7,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Челябинск, Таисья Исупова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube