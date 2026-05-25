Полицейские рассказывают челябинцам как правильно отдыхать у воды и на воде

Полиция Челябинской области ходит по пляжам и проводит лекции для отдыхающих. Они призывают людей купаться только в специально оборудованных местах, находящихся под присмотром спасательных служб, где проверено состояние дна и отсутствуют опасные предметы.

Особое внимание полицейские обращают на недопустимость купания в штормовую погоду, при сильном волнении или течении. Детям напоминают о запрете игр, связанных с удержанием товарища под водой, хватанием плывущего за ногу или другими опасными действиями. «Обязательное правило для тех, кто не умеет плавать, – заходить в воду только по пояс», – подчеркивают правоохранители.

Кроме того, взрослых призывают не оставлять детей у воды без присмотра и не отпускать их купаться в одиночку. Соблюдение элементарных правил безопасности поможет избежать трагедий и сохранить жизнь и здоровье отдыхающих. В случае происшествия на воде необходимо немедленно сообщать по номеру 112.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube