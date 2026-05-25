В Челябинской области ночью сгорели два жилых дома

В Челябинской области в ночь на 25 мая сгорели два частных дома.

Как сообщает управлении регионального МЧС, возгорание произошло в поселке Лесной остров Сосновского района Челябинской области. На улице Живописной сгорели два частных жилых дома и надворные постройки.

Спасателям удалось отбить угрозу распространения огня на соседние строения и ликвидировать пожар на площади 450 квадратных метров. В тушении участвовали 27 человек и восемь единиц техники. Пострадавших в ходе пожара нет. Причины возгорания установят пожарные дознаватели.

Челябинск, Елена Васильева

