Участники учений стали свидетелями реального ДТП и оказали помощь пострадавшим (ФОТО)

В Челябинской области участники учебно-полевых сборов в реальных условиях смогли применить знания. Их помощь потребовалась участникам ДТП, случившегося на трассе неподалеку.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области, учения «Подготовленный поисковик 25/26» прошли в Санарском бору и объединили добровольцев Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, представителей волонтерских организаций и сотрудников МЧС России.

По легенде, трое молодых людей ушли в лес и более двух суток не выходили на связь. После развертывания штаба поисково-спасательных работ участники распределились на группы и приступили к поиску. За день более десяти поисковых групп прошли десятки километров по пересеченной местности. Все условно пропавшие были найдены, а одного из них эвакуировали из леса из-за полученной травмы.

Однако в какой-то момент учебные задачи сменились реальным происшествием. Добровольцы Национального центра помощи стали свидетелями серьезного ДТП на трассе Южноуральск – Магнитогорск. Произошло лобовое столкновение легкового и грузового автомобилей. Участники сборов оперативно выдвинулись к месту аварии с аптечками и необходимым оборудованием. До прибытия экстренных служб добровольцы оценили обстановку, вызвали сотрудников оперативных служб и начали оказывать помощь пострадавшим, среди которых был ребенок.

Фото ГУ МЧС России по Челябинской области

© 2026, РИА «Новый День»

