В Магнитогорске в спецприемник отправили водителя, получившего 90 штрафов за нарушение ПДД

Сотрудники ГАИ УМВД России по городу Магнитогорску в пятницу задержали 21-летнего местного жителя, управлявшего автомобилем «Лада Приора». Проверка документов показала, что молодой человек ранее был лишен прав на 1,5 года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Водителя арестовали на 7 суток и отправили в спецприемник, – сообщили в ГАИ.

В ходе дальнейшей проверки автоинспекторы выяснили, что у этого водителя накоплено 88 неоплаченных административных штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных камерами. Основную часть нарушений составляло превышение скорости, а также неоднократный проезд на запрещающий красный сигнал светофора. Общая сумма задолженности превысила 160 тысяч рублей.

По фактам просрочки платежей полицейские составили в отношении задержанного 88 административных протоколов по статье 20.25 КоАП РФ (Неуплата административного штрафа в срок). Материалы направлены в мировой суд для принятия решения. В ГАИ напомнили, что неуплата штрафа влечет за собой серьезные последствия – от наложения штрафа в двукратном размере до административного ареста на срок до 15 суток или обязательных работ.

