С нелегального мануальщика, повредившего позвоночник клиентки, взыщут полмиллиона рублей

Жительница Миасса, которую мучили боли в пояснице, обратилась за помощью к мануальщику, контакты которого нашла в интернете. Лечение проводилось на квартире и обернулось еще большими проблемами. Удары кулаком по позвоночнику в качестве терапии привели к перелому отростка шейного позвонка у пострадавшей женщины.

В суде было установлено, что лицензии «мануальщик» не имел, терапию проводил в своей квартире, не предназначенной для такого рода услуг. Было возбуждено уголовное дело по статье ч.1 ст. 235 УК РФ (осуществление медицинской деятельности лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, при условии, что такая лицензия обязательна, если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека).

Миасский городской суд приговорил его к 2 годам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг массажа, на срок 2 года. В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального и материального вреда на сумму более 500 тыс. рублей, – сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Миасс, Таисья Исупова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube