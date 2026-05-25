В ММК рассказали, как с помощью «цифры» снижают нагрузку на экологию

Магнитогорский металлургический комбинат активно внедряет цифровые системы мониторинга, анализа и управления природоохранными показателями для снижения техногенной нагрузки на окружающую среду. Опыт компании в данной сфере на V Открытом форуме по вопросам экологии и сохранению водных объектов, прошедшем в Челябинске, представил главный специалист по экологии ПАО «ММК» Игорь Бурмистров.

Центральный элемент создаваемой на комбинате цифровой среды – запущенная в 2023 году круглосуточная экологическая диспетчерская. Как сообщили «Новому Дню» в департаменте корпоративных коммунтикаций ПАО «ММК», в диспетчерской накапливаются данные о параметрах технологических процессов, информация с автоматизированных систем контроля и результаты мониторинга воздуха. В частности, туда поступают данные с установленных в цехах видеокамер: технология машинного зрения распознает неорганизованные выбросы кислородно-конвертерного, электросталеплавильного, доменного и коксового производств.

Зафиксированные системой отклонения направляются ответственным сотрудникам подразделений для оперативного анализа причин и принятия мер. В результате значительно сократились неорганизованные выбросы, а также время реагирования на сбои технологического и природоохранного оборудования.

Важным элементом экологического контроля являются автоматизированные измерительные системы выбросов.

«ММК первым среди российских металлургических компаний в 2025 году ввел в эксплуатацию и верифицировал передачу данных с 35 автоматизированных систем, которые в онлайн-режиме направляются в Росприроднадзор, – рассказал Игорь Бурмистров. – Данные системы обеспечивают требуемый по закону охват выбросов загрязняющих веществ на уровне 70%. В этом году мы планируем оснастить системами контроля еще шесть источников».

Чтобы оперативно оценивать влияние различных источников загрязнения, данные интегрированы в математическую модель расчета рассеивания выбросов. В 2025 году ММК совместно с Южно-Уральским госуниверситетом продолжил работу по развитию этого цифрового инструмента с учетом выбросов от автотранспорта при различной загруженности дорог. Программа представляет собой работающую в режиме реального времени систему отслеживания транспортных потоков с камерами на 26 перекрестках. Мониторинг ведется на 55% ключевых улиц Магнитогорска. По итогам проекта будет создана динамическая модель, учитывающая весь объем выбросов машин и их фактический вклад в загрязнение городской среды. В настоящее время специалисты ММК оценивают его в 45%. В часы пик концентрация загрязняющих веществ от авто возрастает еще на 30%, а в периоды неблагоприятных метеоусловий – до 50%.

Магнитогорск, Елена Васильева

