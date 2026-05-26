В Челябинской области на младенца упала бетонная плита

В Челябинской области 47-летняя начальница муниципального казенного учреждения Трехгорного пойдет под суд за падение на младенца бетонной плиты. Как сообщает пресс-служба СКР по региону, женщин обвинили в халатности.

Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел вечером 10 августа 2025 года на улице Строителей, 5 в Трехгорном. Во время прогулки с мамой на ребёнка рухнула бетонная облицовочная плита весом больше 94 килограммов.

Ребенок получил травмы, которые были квалифициованы как тяжкий вред здоровью. По версии следствия, чиновница не следила за техническим состоянием объектов благоустройства, не организовала своевременный ремонт и не оградила опасную зону.

Экспертиза подтвердила, что подпорная стена возле дома находилась в аварийном состоянии. Уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность) передано в Трехгорный городской суд. Ранее, по поручению председателя СК России, в центральный аппарат ведомства направляли доклад о ходе расследования.

Челябинск, Елена Васильева

