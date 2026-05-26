В Челябинской области изъяты нелегальные сигареты на полмиллиона рублей

В Челябинской области полиция изъяла из оборота нелегальные сигареты на полмиллиона рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального главка, в Карталах в одном из местных магазинов и в частном гараже был проведен обыск. Была обнаружена крупная партия нелегальных сигарет различных наименований. Общая стоимость изъятого превысила 540 тысяч рублей.

Оперативники установили, что к организации нелегального бизнеса причастен 41-летний местный житель. Мужчина находился в сговоре со своей 42-летней сожительницей. Вместе они закупали немаркированные упаковки сигарет, хранили их в гаражном боксе женщины, а розничную торговлю вели через собственный продуктовый магазин.

Следственным отделом МО МВД России «Карталинский» в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).

Карталы, Елена Васильева

