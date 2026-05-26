Челябинский гидрометцентр дал прогноз о неблагоприятных погодных явлениях

На Южном Урале завтра ожидаются неблагоприятные погодные условия. По данным Гидрометцентра, днем 27 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

В региональном МЧС отметили, что необходимо учитывать погодные условия при планировании отдыха на природе и на даче. Там также напомнили, что разведение костра и использование открытого огня в ветреную погоду (более 10 м/с) запрещено.

