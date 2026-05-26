Арестован водитель, сбивший насмерть трехлетнего ребенка в селе Филимоново

В Чебаркуле арестован 36-летний водитель, который сбил ребенка, ехавшего по обочине на беговеле.

Трагедия произошла 24 мая в селе Филимоново Чебаркульского района. Обвиняемый, управлявший автомобилем «Пежо 206», наехал на 3-летнего мальчика, передвигавшегося по обочине на беговеле. Ребенок скончался в больнице от полученных травм. Водитель был пьян и не имел прав на управление автомобилем.Также известно, что обвиняемый неоднократно судим, нигде не работает.

Как сообщает прокуратура Челябинской области, мужчине предъявлены обвинения по п.п. «а», «в»ч. 4 ст. 264 УК РФ. Суд арестовал его на 2 месяца.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube