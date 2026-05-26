российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

МЧС советует жителям региона закрыть окна и взять под особый контроль детей

Челябинское МЧС предупредило жителей региона о надвигающейся непогоде.

По данным гидрометцентра, до конца суток 26 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

В МЧС рекомендуют убрать вещи с балкона и закрыть окна, взять под контроль детей и не оставлять их без присмотра, избегать рекламных щитов, деревьев и слабо укрепленных конструкций. Также необходимо учитывать прогноз при планировании отдыха на природе.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия,