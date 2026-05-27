Трехлетний ребенок получил ожоги ног в автобусе

Следователи СКР изучают обстоятельства травмирования в общественном транспорте маленького ребенка.

Как сообщает пресс-служба ведомства по Челябинской области, инцидент произошел в Челябинске 18 мая. Трехлетний ребенок с родителями передвигался в автобусе № 2 в районе Тополиной Аллеи. Мальчик прислонился к радиатору, который оказался включенным, и получил ожоги обеих ног. Мальчику потребовалась госпитализация.

СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Челябинск, Елена Васильева

