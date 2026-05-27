Зампред заксо Челябинской области заменит Лантратову в Госдуме

Зампред челябинского заксо Василий Швецов заменит в Госдуме РФ Яна Лантратову, которая сдала мандат и стала уполномоченной по правам человека в России. Об этом сообщает челябинское региональное отделение партии «Справедливая Россия».

Решение о назначении Василия Швецова принял накануне президиум Центрального совета партии.

Василий Шевцов родился 10 апреля 1961 года в селе Аратском Челябинской области.

Закончил Свердловский инженерно-педагогический институт, по специальности «Машиностроение», квалификация «Инженер-педагог» (1984).

Работу начал в 1984 – мастеро колесного цеха № 2 Челябинского кузнечно-прессового завода.

В 1984-1986 – проходил службу в группе советских войск в Германии;

1986-2011 – Челябинский кузнечно-прессовый завод: прошел трудовой путь от мастера колесного цеха до заместителя генерального директора по персоналу и социальному развитию;

2005-2009 – депутат Челябинской городской Думы III созыва.

2011-2016 – депутат Государственной Думы ФС РФ VI созыва, член комитета по промышленности;

2016-2020 – помощник депутата Государственной Думы ФС РФ VII созыва по работе в Челябинской области;

2020-2025 –депутат Законодательного Собрания Челябинской области VII созыва, Председатель комитета по Регламенту, депутатской этике и информационной политике.

Отметим, что следующие выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2026 года.

Челябинск, Елена Васильева

