Водитель ВАЗ-2114 врезался в столб и погиб, машина сгорела

В Челябинской области ГАИ разбирается в обстоятельствах ДТП со смертельным исходом.

В ночь на 27 мая на автодороге Бобровка – ГРЭС ВАЗ-2114 при неустановленных пока обстоятелствах съехал с дороги и врезался в бетонную опору ЛЭП. Машина опрокинулась и загорелась. 38-летний водитель погиб на месте, ВАЗ полностью сгорел.

По факту аварии проводится проверка. Следовали выясняют, что стало причиной ДТП.

Челябинск, Елена Васильева

