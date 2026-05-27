Водитель ВАЗ-2114 врезался в столб и погиб, машина сгорела

В Челябинской области ГАИ разбирается в обстоятельствах ДТП со смертельным исходом.
В ночь на 27 мая на автодороге Бобровка – ГРЭС ВАЗ-2114 при неустановленных пока обстоятелствах съехал с дороги и врезался в бетонную опору ЛЭП. Машина опрокинулась и загорелась. 38-летний водитель погиб на месте, ВАЗ полностью сгорел.
По факту аварии проводится проверка. Следовали выясняют, что стало причиной ДТП.
Челябинск, Елена Васильева
