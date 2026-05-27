На Южном Урале задержан высокопоставленный полицейский

На Южном Урале задержан ио

начальника отдела МВД по Чесменскому району Булат Нурписов. Против майора полиции возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ), сообщил «Уралинформбюро» источник в правоохранительных органах.

Операцию по задержанию провели 26 мая сотрудники региональных управлений ФСБ и Следственного комитета.

По информации инсайдера, в декабре 2025 года Нурписов якобы обеспечил освобождение от уголовной ответственности за незаконную охоту экс-начальника ОМВД по Чесменскому району Дмитрия Звездина, отдав своим подчиненным неправомерные распоряжения.

Челябинск, Елена Васильева

