Полицейские поймали мужчину, пытавшегося сбежать от них с оружием

В Нязепетровском районе полицейские после погони задержали мужчину, отказавшегося остановиться по требованию правоохранителей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, 24 мая сотрудники ДПС Госавтоинспекции Нязепетровска заметили автомобиль «Лада Гранта» и потребовали от водителя остановиться для проверки документов. Но их требование было проигнорировано, и полицейские начали преследование.

После этого автомобиль остановился, и с переднего пассажирского сиденья выбежал мужчина, державший в руках предмет, схожий с оружием и частично покрытый тканью. Мужчина побежал и попытался скрыться в лесном массиве. На неоднократные требования полицейских остановиться он не реагировал, продолжая убегать. Через некоторое время гражданин был задержан инспекторами ДПС. Им оказался местный житель 1987 года рождения. Предмет, с которым он убегал, мужчина бросил в лесном массиве недалеко от места задержания.

Гражданин задержан, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Полицейскими назначены все необходимые экспертизы и проверки.

