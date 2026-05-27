На Южный Урал идут грозы, град и сильные ливни

Сегодня и завтра в Челябинской области ожидаются сильные ливни, грозы, град, местами крупный, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с, – предупредил Гидрометцентр региона.

МЧС России по Челябинской области призывает граждан учитывать неблагоприятный погодный прогноз при планировании отдыха на природе. Также спасатели напомнили о необходимых мерах безопасности:

– взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;

– заблаговременно убрать вещи с балкона, закрыть окна;

– избегать рекламных щитов, деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Челябинск, Таисья Исупова

