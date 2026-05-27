В Челябинске ликвидируют последствия урагана

В Челябинске сильный ветер сегодня ломал деревья, разносил мусор и легкие конструкции. Муниципальные службы начали устранять последствия урагана, – сообщает пресс-служба мэрии. По предварительным данным, людей, пострадавших от стихии, нет.

Дорожники и коммунальщики уберут сломанные ветром ветки и деревья. Управляющие компании обследуют свои территории. Сотрудники МКУ «ЭВИС» проверят сети освещения и расчистят ливневки.

