В МЧС рассказали о последствиях урагана

В Челябинске и Сосновском муниципальном округе в результате сильного ветра повалено 30 деревьев, повреждения получили 10 автомобилей. Пострадавших нет, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

На улице Кожзаводская была повреждена кровля административного здания, никто не пострадал.

Ответственные службы уже приступили к ликвидации последствий.

В МЧС также напомнили, что во второй половине дня 27 мая, ночью и днем 28 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди и ливни, грозы и град. Также прогнозируется шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

