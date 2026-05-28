Сотрудники МЧС спасали отдыхающих на озерах во время урагана в Челябинской области

Сотрудники МЧС спасли 10 человек на водоемах Южного Урала во время вчерашнего урагана. Как отмечают спасатели, все случаи, когда потребовалась помощь, похожи: граждане катались на сапбордах и в результате усиления ветра до берега самостоятельно добраться не смогли. На выручку пришли специалисты МЧС России и Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Так, на озере Тургояк помощь потребовалась двум женщинам, мужчине и ребенку. На озере Кисегач на берег транспортировали мужчину и ребенка. На озере Касарги доставлены на берег две женщины. На озере Увильды спасатели помогли мужчине и женщине.

Как отмечают в МЧС, у всех граждан были с собой телефоны, по которым они дозвонились в экстренные службы. Это помогло их спасти.

Но без печальных событий не обошлось. В Челябинске женщина 1958 года рождения ушла плавать на надувном матрасе на озере Смолино и не вернулась. Тело обнаружено очевидцами на поверхности воды. На берегу проводились реанимационные мероприятия, но результатов не дали.

