Итоги урагана: число поваленных деревьев перевалило за сотню, без света остаются 5 домов (ФОТО)

В Челябинске продолжают ликвидировать последствия урагана, который обрушился на столицу Южного Урала 27 мая.

Коммунальные службы освободили основные дороги и тротуары от упавших деревьев. За ночь распилили и вывезли на полигон почти 370 кубометров древесных остатков – это более 20 большегрузных машин. Как отметили в пресс-службе мэрии, во дворах упало 150 деревьев. Помимо этого, ветер срывал части фасадов и крыш – зафиксировано 30 таких случаев. Упали два светофора, их уже восстановили.

В городе по линии коммунальной сферы произошло 213 инцидентов. В 31 случае упавшие деревья оборвали провода. Большинство аварийных ситуаций, связанных с отключением электроэнергии, устранены. Без света остаются пять домов на улице Воровского, работы там будут завершены в ближайшее время.

Фото: MAX-канал администрации города

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube