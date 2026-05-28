В Магнитогорске 9-летний мальчик травмировал пенсионерку: родители заплатят компенсацию

Пожилая жительница Магнитогорска получила травму глаза – ее ранил чужой ребенок.

Как сообщает прокуратура Челябинской области, в июне прошлого года 81-летняя женщина в подъезде сделала замечание двум детям, которые баловались с почтовыми ящиками. Затем на улице, после словесной перепалки, 9-летний мальчик кинул в пенсионерку горсть земли с камнем. Женщина получила травму глаза, ей пришлось проводить операцию.

Прокуратура после обращения женщины провела проверку и обратилась с иском в суд. С родителей несовершеннолетнего по решению суда будет взыскана компенсация морального вреда в сумме 65 тыс. рублей.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube