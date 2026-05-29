Житель Челябинской области избил знакомого поленом

Два года лишения свободы получил житель Челябинской области за то, что побил знакомого.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, приговором Ашинского городского суда 47-летний житель города Аши признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В суде установлено, что в августе 2025 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома потерпевшего, на почве личных неприязненных отношений нанес ему руками и поленом не менее 27 ударов по голове и телу, причинив тупую травму головы и грудной клетки.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Елена Васильева

