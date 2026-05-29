Продавцы белья обокрали 95-летнего дедушку

В Челябинской области продавцы постельного белья обокрали 95-летнего дедушку.

Пострадавший сам пришел с заявлением в полицию по Красноармейскому району. Пенсионер сообщил, что злоумышленники похитили у него 200 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального главка, сотрудники угрозыска незамедлительно выехали на место преступления. В ходе опроса потерпевшего были получены приметы злоумышленников. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции местонахождение и личности подозреваемых были установлены в кратчайшие сроки. Ими оказались 32 и 23 – летние жители города Троицка.

Задержанные пояснили полицейским, что они занимаются перепродажей постельного белья и часто бывают в разных городах региона. Так они в очередной раз решили реализовать товар в деревне Березово. Постучались в дом к потерпевшему, которому предложили купить текстиль. Пенсионер согласился, вынес деньги, в это время у 23- летнего подозреваемого и возник преступный умысел на хищение средств. Потерпевшего отвлек второй подозреваемый, попросив стакан воды, в это время его подельник забрал наличные и поспешил в машину. После чего они вместе с товарищем направились в Троицк, где их и задержали сотрудники полиции.

Челябинск, Елена Васильева

