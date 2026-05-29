Гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему, пойманному с экстази

В декабре прошлого года полицейские на выходе из лесного массива в Челябинске остановили военнослужащего для проверки документов. Молодой человек попытался скрыться от них, но был задержан. При досмотре у него обнаружили таблетки МДМА.

Как выяснилось, военнослужащий купил наркотики и приехал в лес забрать их из тайника. Он положил их в карман, но на выходе из лесного массива попался полиции.

Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным по ч.1 статьи 228 УК РФ и приговорил к штрафу в размере 30000 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Челябинской области.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube