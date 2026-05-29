Смертельное ДТП в Красноармейском районе: погибли 2 женщины

В ночь на пятницу в Красноармейском районе в деревне Пашнино произошло ДТП, в котором погибли два человека.

Около часа ночи автомобиль Kia Soul съехал с проезжей части влево и врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП женщина 1974 года рождения, управлявшая автомобилем и пассажирка 1976 года рождения от полученных травм скончались на месте. Предварительно установлено, что обе они не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Причины ДТП устанавливаются.

