В Челябинской области двое мужчин похитили целое поле семян подсолнуха

В октябре прошлого года двое мужчин украли подсолнухи с поля близ села Беловка в Чесменском районе. Один из них на комбайне обмолачивал сельхозкультуру, а затем сгружал в КамАЗ, за рулем которого был второй злоумышленник. За две ночи они обмолотили и сдали на элеватор практически целое поле семян подсолнуха, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. Общий объем украденного составил около 35 тонн. Ущерб сельхозпредприятию, которому принадлежали подсолнухи, составил 864 тысячи рублей.

Варненский районный суд вынес приговор одному из участников этой кражи – 37-летнему жителю Чесменского округа, управлявшему КамАЗом. Он осужден по пункту «в» ч.3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Подсудимого приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, а его КамАЗ конфискован в доход государства. Ущерб мужчина добровольно возместил.

Уголовное дело в отношении соучастника, трудившегося на комбайне, выделено в отдельное производство.

