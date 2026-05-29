В Челябинской области объявлена ракетная опасность

На Южном Урале объявлен режим ракетной опасности.

Режим ракетной опасности – это сигнал гражданской обороны, который означает угрозу воздушного нападения. Вводится, когда есть вероятность удара ракетами, беспилотниками или другими средствами поражения, сообщили в МЧС.

Экстренные службы напоминают меры безопасности.

Если вы в здании:

▪️спуститесь на нижний этаж, в подвал или паркинг; не пользуйтесь лифтом;

▪️если спуститься невозможно, закройте окна, шторы, отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления между несущими стенами (например, санузел, коридор или кладовая);

▪️не подходите к окнам и не выглядывайте на улицу;

▪️выключите газ и электроприборы;

▪️держите при себе телефон, документы, воду;

▪️оставайтесь на месте до сигнала «Отбой».

Если вы на улице:

▪️не оставайтесь на открытой местности. Укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе, паркинге или другом безопасном месте;

▪️не оставайтесь рядом с окнами, стеклянными витринами, рекламными конструкциями;

▪️если укрытия нет – лягте на землю в низине, овраге, прикройте голову руками.

Если вы в транспорте:

▪выйдите и укройтесь в ближайшем здании или подвальном помещении / подземном переходе.

Что делать нельзя:

– снимать на телефон работу ПВО и беспилотники;

– подбирать обломки, трогать и перемещать их;

– выходить из укрытия до сигнала «Отбой ракетной опасности»;

– распространять непроверенную информацию.

После отбоя:

▫️если видите подозрительные предметы или обломки – не трогайте, звоните 112;

▫️️осмотрите помещение на предмет повреждений;

▫️проверьте, все ли в порядке у близких.

Режим ракетной опасности также объявлен в Свердловской области, Пермском крае, Югре.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube