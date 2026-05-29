В Челябинской области объявлена ракетная опасность

На Южном Урале объявлен режим ракетной опасности.
Режим ракетной опасности – это сигнал гражданской обороны, который означает угрозу воздушного нападения. Вводится, когда есть вероятность удара ракетами, беспилотниками или другими средствами поражения, сообщили в МЧС.
Экстренные службы напоминают меры безопасности.
Если вы в здании:
▪️спуститесь на нижний этаж, в подвал или паркинг; не пользуйтесь лифтом;
▪️если спуститься невозможно, закройте окна, шторы, отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления между несущими стенами (например, санузел, коридор или кладовая);
▪️не подходите к окнам и не выглядывайте на улицу;
▪️выключите газ и электроприборы;
▪️держите при себе телефон, документы, воду;
▪️оставайтесь на месте до сигнала «Отбой».
Если вы на улице:
▪️не оставайтесь на открытой местности. Укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе, паркинге или другом безопасном месте;
▪️не оставайтесь рядом с окнами, стеклянными витринами, рекламными конструкциями;
▪️если укрытия нет – лягте на землю в низине, овраге, прикройте голову руками.
Если вы в транспорте:
▪выйдите и укройтесь в ближайшем здании или подвальном помещении / подземном переходе.
Что делать нельзя:
– снимать на телефон работу ПВО и беспилотники;
– подбирать обломки, трогать и перемещать их;
– выходить из укрытия до сигнала «Отбой ракетной опасности»;
– распространять непроверенную информацию.
После отбоя:
▫️если видите подозрительные предметы или обломки – не трогайте, звоните 112;
▫️️осмотрите помещение на предмет повреждений;
▫️проверьте, все ли в порядке у близких.
Режим ракетной опасности также объявлен в Свердловской области, Пермском крае, Югре.
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»