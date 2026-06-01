В МЧС напомнили: за поджог пуха может грозить уголовная ответственность

Сезон тополиного пуха начался на Урале. В МЧС напомнили, что «летний снег» – это реальная пожарная угроза. Горит он мгновенно, распространяется молниеносно и за считанные секунды может привести к масштабному ЧП.

За 5 лет в регионе произошло более 2000 пожаров из-за тополиного пуха, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области. Рекордное число возгораний пришлось на 2021-й: тогда было зарегистрирован 1301 случай. Особенно опасен горящий пух для автомобилей, деревянных построек и сухой растительности.

В МЧС напомнили, что основные причины таких пожаров – поджоги, окурки и человеческая беспечность. За поджог пуха предусмотрены штрафы, а при серьезном ущербе может грозить уголовная ответственность.

Спасатели подчёркивают – не нужно пытаться тушить горящий пух самостоятельно. Это почти бесполезно и легко заканчивается ожогами. При возгорании нужно звонить 112 или

101.

