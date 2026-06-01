Челябинские врачи достали из почек семилетнего мальчика множество камней

Высокотехнологичную и редкую в своем роде операцию провели хирурги-урологи ГКБ №1 Челябинска.

Семилетний Максим Колчин из Чесмы попал в отделение детской хирургии с жалобами на острые боли в животе. Компьютерная томография показала наличие большого количества камней в почках и мочеточнике ребенка, что встречается крайне редко.

«Камни были буквально в каждом сегменте обеих почек, и большие размером – 12-15 мм. Уникальный случай для такого возраста. Удалять их пришлось в четыре этапа, с перерывом в месяц-полтора. Такой способ был выбран из-за сложности и длительности. Каждая операция занимала не мене 2-х часов, для ребенка под наркозом это определенная нагрузка», – рассказал оперирующий врач-хирург отделения урологии ГКБ №1 Челябинска

Владимир Вакула.

Дробление камней в почках ребенка проводилось при помощи тулиевого волоконного лазера. Установка оснащена искусственным интеллектом, который позволяет различать твердые и мягкие ткани и защищает оперируемый участок от повреждений. При помощи лазера камни дробят до состояния песка и пыли и они естественным путем выводятся из организма.

«На сегодняшний день мы полностью взяли на себя работу по лечению мочекаменной болезни детей в городе и области. Болезнь эта молодеет, есть необходимость в оказании высокотехнологичной помощи. Но этим сегментом мы не ограничиваемся. Получение лицензии на открытие детского урологического отделения позволяет нам обеспечивать весь спектр урологической помощи детям. Раньше лечение мочекаменной болезни проводили за пределами региона», – рассказал главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов.

При дроблении камней лазером врачи проникают в организм пациента без разрезов – через мочеиспускательный канал прямо в мочеточник, или почку. Уже через несколько часов после вмешательства пациент возвращается к привычной жизни. Среди главных рекомендаций от врача – обильный питьевой режим.

Причин формирования камней в почках у детей т может быть несколько: генетическая склонность, аномалия в развитии мочевыделительной системы, неправильное питание, нарушение питьевого режима, пояснили в пресс-службе челябинского миздрава.

Ежемесячно в урологическом отделении Первой городской больницы проводят более десятка операций по удалению таких формирований.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube