Команда ЧелГУ вернулась со Спартакиады по инклюзивному спорту «Спорт без границ»

Представители Челябинского государственного университета стали участниками студенческой Спартакиады по инклюзивному спорту «Спорт без границ» в Ростове-на-Дону. Организатором соревнований выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и сеть Ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья высшего образования.

В состав команды вошли студенты института образования и практической психологии Анастасия Симонова, Юлия Чикурова, Александр Галимов и Ислом Мадалиев из института информационных технологий. Тренер – преподаватель кафедры физического воспитания и спорта ЧелГУ Разиля Хадиева.

Команда ЧелГУ приняла участие в соревнованиях по настольному теннису, дартсу и шахматам. В составе каждой команды по концепции Спартакиады – участники с ограничениями по здоровью и не имеющие таких ограничений. В результате челябинским спортсменам удалось войти в десятку лидеров по шахматам и дартсу: в общекомандном зачёте они заняли четвёртую строчку рейтинга по шахматам и шестую – по дартсу.

«Спартакиада организована прекрасно, соперников было достаточно, все позитивные, весёлые, – делится впечатлениями Александр Галимов. – Я участвовал в настольном теннисе, дартсе и шахматах. Теннис – это ещё от дедушки пошло, он хорошо играет и научил меня. А основной мой вид спорта – бокс. Это мои первые выездные соревнования за время учёбы в университете, ранее участвовал в Кубке первокурсника. Когда учился в школе, побеждал в соревнованиях по смешанным единоборствам в Екатеринбурге».

Спартакиада по инклюзивному спорту «Спорт без границ» объединила более 320 студентов из 29 вузов и 21 региона России. Помимо спортивной программы, для участников были организованы мастер-классы, тренинги, образовательные встречи и инклюзивные зарядки. Спартакиада стала не только площадкой для соревнований, но и пространством для общения, обмена опытом и знакомства студентов из разных регионов страны.

В РУМЦ ЧелГУ напомнили, что по вопросам профориентации, получения высшего образования и содействия трудоустройству людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья можно обратиться на горячую линию: +7(800) 302-71-55, +7(351)799-71-55.

Челябинск, Таисия Исупова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube